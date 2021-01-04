شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط مقاومة قوية عند مستوى 49.40، ليظهر ميلاً هابطاً في طريقه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 48.10، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق الدعم المذكور ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، بينما يمثل اختراق 49.40 مفتاح التوجه نحو 51.70 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.00 والمقاومة 50.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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