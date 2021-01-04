شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في أم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة إينوك، محطة خدمة جديدة في أم القيوين بهدف تلبية احتياجات سائقي المركبات من الوقود، خاصة العابرين على شارع الشيخ محمد بن زايد من الإمارات الشمالية إلى إمارتي دبي وأبوظبي. وبهذا، ترفع إينوك العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 150 محطة خدمة موزعة على أنحاء الإمارات.

وتضم محطة الخدمة الجديدة خمس حارات للتعبئة وعشر مضخات وقود رقمية، إضافة إلى حارة مستقلة للتزود بوقود الديزل. كما تم بعدد من الحلول المؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتضم المحطة أيضاً متجر «زووم» بمساحة 288 قدماً مربعة ومنفذ «برونتو» وعدداً من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مواقف لاستراحة الشاحنات وغرف للصلاة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: في إطار خططنا الرامية إلى توسيع حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي محطة الخدمة الجديدة في أم القيوين لتلبي احتياجات سائقي المركبات العابرين على شارع الشيخ محمد بن زايد الذي يشهد واحداً من أعلى معدلات كثافة الحركة في الدولة. ونعتز بقدراتنا التي ستمكننا من المضي قدماً في خططنا التوسعية في الإمارات الشمالية لتلبية احتياجات العملاء رغم التحديات التي شهدناها هذا العام.

وتم تشييد محطة الخدمة الجديدة تماشياً مع المعايير الخضراء التي وضعتها بلدية أم القيوين، وتضم أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات آلياً لضمان أعلى درجات الأمان.

وتعمل المحطة بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود والأنظمة الإلكترونية لمراقبة معدلات الوقود والكشف عن التسرب، كما أن المحطة مزوّدة بأنظمة استعادة البخار من المستويين الأول والثاني، والصادرة عن خزانات المحطة ومن المركبات أثناء تزويدها بالوقود. ومن شأن هذه الآلية المتقدمة أن تساعد على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة وتحسين جودة الهواء المحيط.

