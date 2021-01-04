براتب يبدأ من 2400 ويصل ل 7000 ٱلف جنيه.. وظائف خالية للشباب "مؤهلات وبدون"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، تفاصيل وظائف "طوّر وغيّر" والذي يتضمن نحو 26 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين.

وويأتي ذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2200 جنيه حتى 7 آلاف جنيه.



واستعرض موقع «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتى جاءت على النحو التالي:



شركة للحلويات والمخبوزات

تطلب الشركة للتعيين الوظائف الآتية للعمل في مول أركان بالشيخ زايد:

1- مدير فرع: مسؤول عن إدارة المعرض والموظفين وتحقيق التارجت المستهدف.

2- مساعد مدير فرع: مسؤول عن الموظفين وتحقيق التارجت المستهدف ومتابعة العملاء وتدريب الموظفين.

3- مبيعات بالفروع.



الشروط المشتركة:



- خريجون مؤهل عالِ.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- خبرة من 0 إلى 5 سنوات حسب الوظيفة.

- مرتب: يبدأ من 2700 إلى 7000 جنيه حسب الوظيفة + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة مواصلات.

مؤسسة خيرية شهيرة



تطلب المؤسسة للتعيين الوظائف الآتية:

1. مندوب تحصيل: تحصيل التبرعات النقدية اليومية طبقا لخطوط السير وإيداع المبالغ المحصلة للمؤسسة بوسائلها المختلفة للعمل في القاهرة والإسكندرية والمنصورة بالشروط الآتية:



- المؤهل: متوسط أو عالِ.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- يجب أن يكون لديه موتوسيكل أو رخصة موتوسيكل.

- الراتب: 2425 جنيهًا.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات يوميًا.

- بدل مواصلات، وتأمينات اجتماعية وتأمينات على الحياة.



2. ممثل خدمة عملاء: يكون مسؤولًا عن تنسيق وعرض وتوضيح مشروعات وخدمات المؤسسة للمتبرعين الحاليين والمحتملين والرد على الاستفسارات، والتأكد من رضا العميل ومن أنّ ما تقدمه المؤسسة على مستوى توقعاته، وذلك للعمل بالقاهرة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- الوظائف متاحة للإناث.



- أقصى حد للسن 30 عامًا.



- اللغة المطلوبة: العربية والإنجليزية.



- المرتب 2300 جنيه شهريًا.



- تأمينات اجتماعية.



3. ممثل تمويل مباشر: تمثيل المؤسسة في أكشاك التبرعات الموجودة في المولات والنوادي والتعريف بالأنشطة والحملات للعملاء والمتبرعين وجمع التبرعات.



- أماكن العمل: القاهرة - المنصورة - الإسكندرية – 6 أكتوبر - مدينة العبور - القاهرة الجديدة.



- المؤهل: عالٍ للذكور والإناث والسن حتى 30 عامًا.

- الراتب: 2260 جنيها إضافة لحوافز بناء على تحقيق المستهدف.

ماركت شهير



يطلب الماركت للتعين الوظائف الآتية للعمل بمدينة نصر وحلوان ومصر الجديدة وعين شمس:



1- كاشير.

2- بائع ممرات.

3- بقال.

الشروط المشتركة:

- خريجون مؤهل متوسط وعالِ ولا يشترط المؤهل لوظيفة البقال.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- دون خبرة ويشترط في وظيفة البقال خبرة لا تقل عن عام.

- مرتب 2200 جنيه، والبقال: 3000 جنيه.

- 9 ساعات عمل.



براند ملابس كلاسيكية شهير



يطلب المكان الوظائف الآتية:

مكان العمل: الزقازيق.

مكان عمل المبيعات: طنطا – القاهرة – الزقازيق.

1- مدير فرع

المسؤول عن عمل الاستراتيجيات التي تناسب المنطقة من حيث مواجهة المنافس وطبيعة العملاء والمنتج ودراسة السوق وإيجاد الفرص والعمل على الخطط التي تتماشى مع أهداف المؤسسة وتساعد على نمو المبيعات.

الشروط:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- خبرة في مجال الملابس الكلاسيكية من 2 لـ4 سنوات في ذات المنصب.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 3250 جنيهًا إلى 4000 جنيه حسب الخبرة + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- مكافآت - فرص للترقي – تأمين صحي.

2- مبيعات داخل الفرع: تنفيذ حركات البيع والاستقبال والترتيب والشد داخل الفرع بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- خبرة في مبيعات الملابس الكلاسيك.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2250 جنيهًا إلى 3000 جنيه حسب الخبرة + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

3- عامل مخزن: يعمل داخل المخزن في شحن وتفريغ البضاعة تحت إشراف أمين المخزن كما يوكل إليه أعمال تنظيف ونقل الأصناف بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة سنة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2250 جنيهًا إلى 2500 جنيه حسب الخبرة.

- 12 ساعة عمل.

- تأمينات.

4- عامل نظافة: الاهتمام بنظافة الإدارة بالشروط الآتية:

- مؤهل أو دون مؤهل.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 1800 إلى 2000 جنيه حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.