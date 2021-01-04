شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية منذ الصباح ليتجه نحو هدفنا المنتظر عند 0.7800، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7680 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7660 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد