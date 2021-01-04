شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً أولياً لمستوى 52.45 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة فوقه، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 53.85، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات فوق 51.15 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.15 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد