شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بملامسة هدفنا المنتظر عند 1928.60 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم توقعاتنا بامتداد الموجة الصاعدة على المدى الأطول، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1970.00 كهدف رئيسي تالي، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1890.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1905.00 والمقاومة 1940.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد