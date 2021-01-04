شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.3624، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا التالية تبدأ عند 1.3760 وتمتد إلى 1.3900، بينما يشترط تحقيقها الثبات فوق 1.3624.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3624 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد