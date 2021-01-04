الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج اليورو مقابل الدولار هدفنا الأول المنتظر عند 1.2300 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2440.

 

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2195 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2180 والمقاومة 1.2350

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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