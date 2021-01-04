شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج اليورو مقابل الدولار هدفنا الأول المنتظر عند 1.2300 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2440.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2195 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2180 والمقاومة 1.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد