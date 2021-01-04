شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى فى عامين ونصف فى أولى تعاملات 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى عامين ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، فى أولى تعاملات العام الجديد "2021" ، بصدد تحقيق رابع مكسب يومي على التوالي ، فى ظل هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى انحسار المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني ، خاصة بعد اتفاق التجارة التاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.4% إلى 1.3703$ الأعلى منذ أيار/مايو 2018، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3652 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3648$.

أنهي الجنيه تعاملات يوم الخميس فى أخر تعاملات 2020 ، مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، عقب موافقة البرلمان البريطاني رسميا على اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد كامل تعاملات 2020 ، حققت العملة الملكة الجنيه الإسترليني ارتفاعا بأكثر من 3% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب سنوي على التوالي ، بفضل إقبال المستثمرين الواسع على شراء العملات ذات المخاطر العالية خلال النصف الثاني من العام ، خاصة بعد انقضاء الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو 0.5% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الخمس ، مسجلا مستوي 89.50 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ،عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، عقب إقرار حزمة تحفيز مالي ضخمة فى الولايات المتحدة ، بجانب التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبخلاف هبوط العملة الأمريكية ، يدعم مكاسب العملة البريطانية فى الوقت الحالي ، انحسار المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني خلال 2021 ، خاصة بعد اتفاق التجارة التاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر المنقضي ، حيث يعمل الاتفاق على تنظيم العلاقات التجارية بين بريطانيا وأوروبا ، بما سوف يقلص كثيرا الأضرار الناتجة عن الانفصال الفعلي.