شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يؤكد السلبية– تحليل – 4-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتقديمه مؤخرا للعديد من الإغلاقات السلبية دون المقاومة الممتدة نحو 0.9080 لنلاحظ تسجيله بذلك لأول الأهداف السلبية والمستقرة عند 0.8933.

نشير إلى أن تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق تداولات السعر الحالية, وبمحاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20, فإن ذلك سيزيد من الضغوط السلبية على تداولات السعر وليمكنه من التسلل دون مستوى 0.8930 والوصول نحو الأهداف الإضافية المستقرة عند 0.8920 و 0.8850 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9000 و 0.8920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط