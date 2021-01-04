شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم جديد- تحليل - 4-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج مؤخرا لتقديم تداولات تصحيحية هابطة بتسلله دون مستوى 126.70 ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا دون مستوى 50, بشكل عام فإن ثبات التداولات فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 125.65 فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد وليمكنه ذلك من تجديد الاندفاع الصاعد لحين الوصول نحو مستوى 127.40 و 128.30 على التوالي.

أما تسلل السعر دون دعم القناة الصاعدة فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليدعونا لترجيح التداولات السلبية لنتوقع تكبده بذلك لخسائر كبيرة قد تبدأ بوصوله نحو 124.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.75 و 126.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد