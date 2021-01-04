شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-تحليل - 4-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج حتى تداولات هذه اللحظة مستقرا بشكل إيجابي ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة وليؤكد بتجاوزه مؤخرا لمستوى 140.00 عن استعداده لاستئناف الارتفاع لحين وصوله أولا نحو الحاجز المستقر عند 141.80 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للفترة القادمة.

ففي حال نجاح اختراق السعر لمستوى 141.80 فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد لنتوقع بذلك استهدافه لمستويات جديدة قد تبدأ من 142.65 وصولا نحو 144.35 بتداولات الفترة المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.30 و 141.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد