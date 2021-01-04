شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الضغط على المقاومة– تحليل - 4-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

كرر سعر البلاتين محاولات الضغط على مقاومة القناة الصاعدة والمستقرة حاليا قرب 1111.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد والمقترح سابقا, لابد من التنويه على أهمية مراقبة الإغلاقات التالية لفترة الأربع ساعات لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

ففي حال ثبات المقاومة الحالية فإن ذلك قد يجبر السعر على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط لينجذب بذلك نحو الدعم المستقر عند 1045.00, بينما تحقيقه للاختراق المطلوب سيمكنه من استئناف الارتفاع وتسجيل أهداف جديدة بوصوله نحو 1152.00 و 1195.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1070.00 و 1111.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد