شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بموجه صاعدة– تحليل -4-1-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس تداولاته لهذا اليوم بتشكيله لموجه صاعدة جديدة مستغلا بذلك ثبات دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 3.5050 ولنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 3.5800, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتجاوزه لمستوى 50 سيعزز سيطرة الميل الصاعد ولنبقى بانتظار الوصول نحو المحطات الإيجابية الجديدة والتي تبدأ من 3.6400 و 3.7900.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5050 و 3.6400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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