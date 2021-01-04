شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تنتهي من إجراءات استحواذ سافكو على "سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن الانتهاء من إجراءات بيع حصص مع شركة "سافكو" لغرض استحواذ سافكو على 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

وأفادت سابك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن سافكو أصدرت 59.368 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال للسهم الواحد "أسهم العوض" في المحفظة الاستثمارية الخاصة بشركة سابك، مما نتج عنها زيادة نسبة ملكية شركة سابك في شركة سافكو من 42.99% إلى 50.1%.

وقالت الشركة، إن هذه الصفقة تأتي تماشياً مع الرؤية المشتركة للطرفين والتي تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال الدمج واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع والنمو وتعزيز الميزة التنافسية في سوق الأسمدة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن "سافكو" تم تعديل اسمها ليصبح شركة سابك للمغذيات الزراعية.

وتتوقع سافكو أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية خلال الربع الأول من السنة المالية 2021.

وسبق أن أقرت عمومية سافكو، خلال نوفمبر الماضي، الموافقة على زيادة رأس مالها من 4.166 مليار ريال إلى 4.760 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 59.368 مليون سهم إصافي، وبقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، أي ما يعادل 593.68 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن سافكو حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.06 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.130 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وكشفت البيانات المالية لـ "سابك" عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 740 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.