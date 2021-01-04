شكرا لقرائتكم خبر عن التموين توقع عقداً بقيمة 17 مليون ريال لتقديم خدمات ضيافة لـ "رالي دكار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقدها مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتقديم خدمات التموين والضيافة لرالي دكار 2021،

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه من خلال التعاقد ستتولى شركة الخطوط السعودية للتموين تقديم خدمات التموين والضيافة للمشاركين في الرالي بالإضافة إلى الضيوف والأطقم الفنية المشرفة على هذه الفعالية.

يُذكر أن رالي دكار 2021، هو أحد السباقات العالمية للسيارات بمختلف أنواعها التي تستضيفها وتشرف على إدارتها وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب البيان، تصل مدة التعاقد إلى ستة أشهر، وبقيمة عقدية تقديرية قابلة للزيادة تقدر بـ 17 مليون ريال.

هذا وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية وزيادة تدفقاتها النقدية، وذلك اعتباراً من الربع الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 143.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 117.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتفشيه مما أدى الى انخفاض المبيعات بنسبة -79.2% إضافةً لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 18.1 مليون في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.

وتراجعت المبيعات إلى 113.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 544.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 128.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 220.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.