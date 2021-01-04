شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الصمعاني توصي بزيادة رأس المال بقيمة 150 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 150 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تدوال" المالي، اليوم الإثنين، إن أسباب زيادة رأس المال هي تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأفادت الشركة، بأنه سيتم الإعلان لاحقا عند تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، كما سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال النصف الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.