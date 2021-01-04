شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الدخل النفطي للمملكة 39 مليار دولار في 2021 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:35 صباحًا, 4 يناير 2021 م
المناطق_ الرياض
توقعت مؤسسة استثمار سعودية أن يرتفع الدخل النفطي للمملكة بنحو 39 مليار دولار في 2021 نتيجة تحسن الأسعار وإنتاجها من النفط نظرا للتعافي المتوقع في الطلب العالمي.
وقالت: “جدوى للاستثمار“، في تقرير اليوم الاثنين، إن “إيرادات النفط السعودية تراجعت بشكل كبير من حوالي 202 مليار دولار عام 2019 إلى 132 مليار دولار عام 2020 بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار وإنتاج السعودية من النفط بموجب اتفاق منظمة أوبك وشركائها بتقليص الإمدادات لدعم الأسعار وسط تراجع شديد في الطلب العالمي بسبب تفشي وباء كورونا“.
وأظهر التقرير أن “إيرادات المملكة، أكبر مصدّر نفط في العالم، ستعاود ارتفاعها وتصل إلى حوالي نحو 171 مليار دولار العام الجاري بزيادة 39 مليار دولار عن عام 2020″، لافتا إلى أن ”متوسط سعر خام بحر الشمال برنت سيرتفع إلى نحو 55 دولارا للبرميل عام 2021 من نحو 43 دولارا عام 2020، في حين ستزيد المملكة إنتاجها النفطي من حوالي 9.2 مليون برميل يوميا الى 9.6 مليون برميل يوميا نظرا لتعافي الطلب“.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بارتفاع الدخل النفطي للمملكة 39 مليار دولار في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.