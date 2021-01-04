شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عند ذروة 8 أسابيع بفعل مخاوف حيال مزيد من القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع، الاثنين، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بكوفيد-19 واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1 بالمئة إلى 1919.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1925.05 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1925 دولارا.

وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر /كانون الأول.

وقال دومينيك شنايدر رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادي في يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج إن احتمال صدور بيانات أضعف في مع اجتياح كوفيد-19 الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.

وتراجع الدولار الأمريكي ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.93 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1083.42 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2451.78 دولار.

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