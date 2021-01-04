شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تحلّق في أول يوم تداول بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم البريطانية بقوة في أول يوم تداول بعد خروج بيريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي، وقفز المؤشر الرئيسي فوتسي 1.5% عند بدء التداول. (المزيد من التفاصيل لاحقاً)

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