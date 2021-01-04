شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني بلس» تتوقع 260 مليون مشترك بحلول 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

توقعت «ديزني»، أكبر شركات وسائل الإعلام والترفيه في العالم، أن يصل عدد المشتركين في خدمة «ديزني بلس» للبث المباشر عبر الإنترنت إلى نحو 260 مليون مشترك بحلول العام 2024.ويُظهر هذا الرقم النمو السريع ل «ديزني بلس» وأن «ديزني» تبرز واحدة من أوائل الفائزين في حروب بث الفيديو.

عند إطلاقها قبل 13 شهراً، توقعت «ديزني بلس» أن تصل أعداد المشتركين بين 60 مليوناً إلى 90 مليون اشتراك بحلول عام 2024. لكن منصة البث أقلعت بسرعة البرق وأغلقت بالفعل يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي على ارتفاع غير متوقع مع 86.8 مليون مشترك.

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «ديسكفري» ديفيد زاسلاف، الذي أعلن مؤخراً عن خدمة «ديسكفري بلس» المتميزة، أن المنافسة في هذا القطاع قد ازدادت، والكل أمثال «أبل تي في بلس»، و«نتفليكس»، و«اتش بي أو ماكس»، و«بيكوك»، و«باراماونت بلس»، وغيرها تتنافس على لفت الأنظار. معتبراً أن الفائزين والخاسرين في حروب البث الرقمي سيظهرون في غضون 12 إلى 24 شهراً.

حققت منصة «ديزني بلس»: اشتراك 10 ملايين شخص في اليوم الأول، بإجمالي 26.5 مليون مشترك في الربع التشغيلي الأول لعام 2020. وقفزت الأعداد من 33.5 مليون مشترك في الربع الثاني إلى 57.5 مليون بحلول الربع الثالث. وقالت الشركة إنها تجاوزت 73.7 مليون مشترك بحلول الربع الرابع. ولعبت الحزم والعروض الترويجية دوراً مهماً وجذبت العديد من هؤلاء المشتركين إلى الخدمة، مثل الشراكة لعام واحد مع «فيرايزون».

وعلى سبيل المقارنة، أبلغت «نتفليكس» عن 195.15 مليون مشترك في الربع الثالث، وقال جون ستانكي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه تي آند تي» مؤخراً، أن مشتركي «اتش بي أو ماكس» تجاوزوا ال 12.5 مليون مشترك.

استثمرت «ديزني» بكثافة في أعمالها التجارية الموجهة مباشرة للمستهلكين، حيث يستمر وباء «كوفيد-19» في إلزام ملايين الأشخاص منازلهم وهم بحاجة إلى الترفيه. كما ستستمر الشركة في دعم المحتوى الأصلي، وسط احتمالية أن تجذب العروض والأفلام الجديدة مزيداً من المشتركين.

وقال الرئيس التنفيذي بوب تشابك في يوم مستثمري «ديزني»، إن «ديزني بلس» ستستحوذ على حوالي 80% من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وستعرض محتويات أكثر نضجاً لجذب المزيد من المشتركين ومنح الجمهور الأكبر سناً فرصة مشاهدة عناوين مثل «أتلانتا» والمسلسل التلفزيوني الساخر «مودرن فاميلي». لكنها بالمقابل تخطط لزيادة تكلفة الاشتراك 1 دولار إلى 7.99 دولار مع هذا التوسع في المحتوى.

إلى ذلك، رفعت «ديزني» تقديراتها لأعداد مشتركي خدمات البث الرقمي على منصاتها، التي تشمل «ديزني بلس» و«هولو» و«إي اس بي إن بلس»، إلى حوالي 350 مليون مشترك خلال السنوات الخمس المقبلة.