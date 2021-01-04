أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي: جرام الذهب عيار 24 يسجل 951 جنيهاً جرام الذهب 21 الأكثر تداولاً 832 جنيهاً جرام الذهب عيار 18 يسجل 713 جنيهاً الجنيه الذهب يسجل 6657 جنيهاً. يشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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