شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع الإجراءات الاحترازية لجميع القادمين في المطار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت السلطات الصحية في الكويت درجة الإجراءات الاحترازية في مطار الكويت، ضمن البروتوكولات الطبية الجديدة الخاصة بمواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحوّر، حيث أعادت تطبيق نظام فحص "PCR" لجميع القادمين إلى البلاد من كل الجهات.

وكان إجراء فحص جميع القادمين قد طبق لدى تنفيذ رحلات الإجلاء للمواطنين في شهر مايو الماضي، قبل أن تخففه بإجراء فحوصات لبعض القادمين، ثم مع انتشار السلالة الجديدة أعادت تطبيق الفحص على الجميع، مع تأكيد مصادر صحية عدم تسجيل أو رصد أي حالة للفيروس المتحوّر بين القادمين، بحسب صحيفة الراي.

يشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قالت إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية بالدولة تقرر تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021.



وأضافت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".

يشار إلى أن دولة الكويت قررت نهاية شهر ديسمبر الماضي حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقالت الإداراة العامة للطيران المدني في الكويت، في تغريدة عبر تويتر، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت".

وفي ذات التوقيت، كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.