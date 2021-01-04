شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه دعم قوي – تحليل - 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الدولار مقابل الفرنك أرضية دعم قوية عند مستوى 0.8820، حيث يواجه صعوبة في كسره، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بتحقيق الكسر المطلوب ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8730 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 0.8890 ثم 0.8920 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8760 والمقاومة 0.8890
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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