شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرّك زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضمن قناة فرعية صاعدة تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7800.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7680 سيضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم عند 0.7605 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7660 والمقاومة 0.7800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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