شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 52.45 ويستقر حوله، ويحتاج للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 53.85 الذي يمثّل محطّتنا الإيجابية التالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 51.15 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.15 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد