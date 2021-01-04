شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع قوي ليرتد صعوداً عن دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويصل إلى هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 49.40، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 51.70 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 48.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.00 والمقاومة 50.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد