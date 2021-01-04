شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 26.88 واخترقه ليستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، في طريقه لزيارة مستوى 28.05 كهدف إيجابي تالي.
المتوسط المتحرك 50 يدعم استمرار التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستويات 26.88 ثم 26.15 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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