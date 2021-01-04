الذهب يبدأ بإيجابية قوية – تحليل - 04-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع قوي ليجتاز حاجز 1900.00 ويقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1928.60، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف المذكور سيمد مكاسب الذهب لتصل إلى 1970.00 كمحطة تالية.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1890.00 يمثّل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1905.00 والمقاومة 1940.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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