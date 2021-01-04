شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يصل إلى الهدف الثاني – تحليل - 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالوصول إلى هدفنا الثاني المنتظر عند 1.2688، ونرجّح تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تصل إلى 1.2585.
القنوات الهابطة تنظّم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر 1.2688 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 1.2854 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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