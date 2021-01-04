الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 04-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليستقر دون مستوى 103.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 102.50 ثم 102.15، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.
مؤشر ستوكاستيك يشكّل حافز سلبي يدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم اختراق مستوى 103.65 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.30 والمقاومة 103.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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