شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق مستوى 1.3624 واندفع ليحقق مزيد من المكاسب، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 1.3760، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.3900 على المدى القريب.

الثبات فوق 1.3624 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط يستهدف اختبار مناطق 1.3450 وقد يمتد إلى 1.3360 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3624 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد