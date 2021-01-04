شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 103.04 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.22، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.94، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 103.32، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا العام على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات العام الماضي 2020 عند مستويات 103.20.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساعاً عند ما قيمته 50.0 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات بانكماش عند ما قيمته 49.7 ومقابل انكماش عند ما قيمته 49.0 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويذكر أن صدور قراءة المؤشر عند ما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة أقل من ما قيمته 50 تعكس انكماشاً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.3 مقارنة بما قيمته 56.5 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 56.7 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاُ إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية، كل من رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الذي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "الابتكارات في قياس الآثار الاقتصادية لكوفيد-19"، ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش افتراضية حيال الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية.

وفي سياق أخر، نوه المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي مؤخراُ بأن إطلاق اللقاح في بلاده التي قفزت بها الخالات اليومية المصابة بالفيروس التاجي لقربة 300 ألف حالة يومياً بعد عطلة نهاية العام يزداد سرعته ويمكن أن يسير على الطريق الصحيح في غضون أسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 83.32 مليون ولقي 1,831,412 شخص مصرعهم في 222 دولة.