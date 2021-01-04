شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أعوام أمام الدولار في أولى جلسات 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 1.2248 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2225، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2259، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2221، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا العام على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات العام الماضي 2020 عند مستويات 1.2215.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.6 مقابل انكماش عند 49.8 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر ذاته والتي قد توضح اتساعاُ إلى ما قيمته 53.5 مقابل 51.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة إلى اقتصاديات منقطة اليورو ككل، والتي قد تؤكد على اتساعاً في فرنسا عند 51.1 مقابل انكماشاً عند 49.6 في تشرين الثاني/نوفمبر، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 58.6 مقابل 57.8، بالإضافة للتأكيد على الاتساع في المنطقة ككل عند 55.5 مقابل 53.8.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.3 مقارنة بما قيمته 56.5 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 56.7 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاُ إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية، كل من رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الذي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "الابتكارات في قياس الآثار الاقتصادية لكوفيد-19"، ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش افتراضية حيال الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية.