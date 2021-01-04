شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بقرابة 2% للأعلى لها في أربعة أعوام متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الاثنين بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السابع من أيلول/سبتمبر 2016 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.79% لتتداول حالياً عند 1,091.43$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,072.19$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات عام 2020 عند 1,072.02$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 89.77 مقارنة بالافتتاحية عند 89.71.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايسين من قبل ماركيت عن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية في آسيا وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.0 مقابل ما قيمته 54.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.7.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.3 مقارنة بما قيمته 56.5 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 56.7 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي سياق أخر، نوه المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي مؤخراُ بأن إطلاق اللقاح في بلاده التي قفزت بها الخالات اليومية المصابة بالفيروس التاجي لقربة 300 ألف حالة يومياً بعد عطلة نهاية العام يزداد سرعته ويمكن أن يسير على الطريق الصحيح في غضون أسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 83.32 مليون ولقي 1,831,412 شخص مصرعهم في 222 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.