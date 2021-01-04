شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة اعتبارا من الأربعاء والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية بالدولة تقرر تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021.
وأضافت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".
يشار إلى أن دولة الكويت قررت نهاية شهر ديسمبر الماضي حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.
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