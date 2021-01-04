شكرا لقرائتكم خبر عن أيان ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أيان (2140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب خسر خلالها نحو -22 هللة أو بنسبة -1.11%، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم المحوري 18.46، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.46، ليستهدف مستوى المقاومة 22.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.46 ومستوى المقاومة 21.00.