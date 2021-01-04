شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.16% بما يعادل 0.22 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.12، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.55 ومستوى المقاومة 20.00.