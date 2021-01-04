شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول السهم خلال تداولاته الأخيرة بالمدى القصير تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.92% بما يعادل 2.10 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.82، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 25.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.80 ومستوى المقاومة 25.60.