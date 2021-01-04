شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحكير (4240) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 22.83، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 30.6 إلى 15.06)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 3.67% بما يعادل 0.80 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.83، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 24.66 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.00.