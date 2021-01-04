شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشرقية للتنمية (6060) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 104.40، محققاً مكاسب حادة بنسبة بلغت 5.28% بما يعادل 5.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 104.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 115.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 94.86 ومستوى المقاومة 110.00.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية للتنمية يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 04-01-2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.