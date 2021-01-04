شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشرقية للتنمية (6060) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 104.40، محققاً مكاسب حادة بنسبة بلغت 5.28% بما يعادل 5.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 104.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 115.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 94.86 ومستوى المقاومة 110.00.