شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% بما يعادل -0.30 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 58.20 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 58.20.

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