شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.39% بما يعادل -0.45 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 32.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 36.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.40 ومستوى المقاومة 34.00.