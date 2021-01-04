شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الفخارية (2360) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -4.14% بما يعادل -4.10 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 89.00، ليستهدف مستوى المقاومة 110.20. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.00 ومستوى المقاومة 102.40.

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