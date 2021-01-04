شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات عام 2021 على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع وهذا الشهر وأولى جلسات عام 2021 على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية وبالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليبانية والنيوزيلندية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصادية الآسيوية مع مطلع هذا العام.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساعاً عند ما قيمته 50.0 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات بانكماش عند ما قيمته 49.7 ومقابل انكماش عند ما قيمته 49.0 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويذكر أن صدور قراءة المؤشر عند ما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة أقل من ما قيمته 50 تعكس انكماشاً.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايسين من قبل ماركيت عن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية في آسيا وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.0 مقابل ما قيمته 54.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قييته 54.7.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الاسترالي لصدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة، لكون تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية جاء وسط القلق من فرض قيود في العاصمة اليابانية طوكيو للحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا، بينما لا تزال شهية المخاطرة تسيطر على مشاعر المستثمرين في الأسواق المالية مدعومة بالتحفيز التي اعتمدت عالمياً لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.66% ليخسر 11.90 نقطة ويصل إلى المستوى 1,792.78، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.36% ليخسر هو الأخر 99.30 نقطة ويصل إلى المستوى 27,344.87.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.45% ليربح 23.50 نقطة ويصل إلى المستوى 5,234.79، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.28% ليربح هو الأخر 9.56 نقطة ويصل إلى المستوى 3,482.62.