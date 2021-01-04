شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيرة الدولار الأمريكي في أولى جلسات عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أعوام أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.6% إلى مستويات 0.7716 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7711، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7721، بينما حقق الأدنى له عند 0.7682، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا العام على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات العام الماضي 2020 عند مستويات 0.7694.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الاسترالي لصدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2020، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.3 مقارنة بما قيمته 56.5 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 56.7 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاُ إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الذي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "الابتكارات في قياس الآثار الاقتصادية لكوفيد-19" في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية.

كما يترقب المستثمرين مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش افتراضية حيال الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية، ومن المقرر أن يشارك إيفانز أيضا غداً الثلاثاء في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "إجراءات الاحتياطي الفيدرالي أثناء جائحة فيروس كورونا" أيضا خلال الاجتماع السنوية للجمعية الاقتصادية الأمريكية.