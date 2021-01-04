بالأسعار| تخفيضات هائلة على شاشات ’’إل جي‘‘ بمناسبة العام الجديد

كتب: ضياء السقا أعلنت شركة "إل جي" للإلكترونيات، عن عروض وتخفيضات هائلة على الشاشات، طوال شهر يناير، بمناسبة العام الجديد. العرض متاح بجميع الفروع والموزعين، وساري لفترة محدودة وبكمية محدودة. والخصومات على شاشات الOLED والNanoCell والUHD ال Smart. وفيما يلي العروض:

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