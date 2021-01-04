سعر الفائدة 3%.. البنك المركزي يطلق مبادرة بـ 15 مليار جنيه لتحويل السيارات للوقود المزدوج

كتب: ضياء السقا

أعلن البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة إحلال المركبات «السيارات» للعمل بالوقود المزدوج، على أن يتم من خلالها إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3%، عائد مقطوع يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات، الملاكي، والأجرة، والميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج.

وأكد البنك المركزي، في بيان، أن المبادرة تأتى ضمن مساندته للدولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفى ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التى تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التى تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة.

ولفت البنك المركزى إلى أن مدة القرض ضمن المبادرة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وأنه سيقوم بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس الآتي: سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) +2% – 3% (عائد مقطوع).

ويشمل سعر العائد كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمانومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية، على ان يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعملبالوقود المزدوج.

وتتضمن المبادرة إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر2019، وعدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه سيقوم بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركةضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80 % من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية 20%.