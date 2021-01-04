شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأسفل خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوىi 6051 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في قناة هابطة قصيرة الأجل، والذي يقترب المؤشر حاليا من الحد العلوي لها، وهو ما يعد مقاومة نتوقع ان تدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5850 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,039 وبين مستوى المقاومة هو 6,082 نقطة