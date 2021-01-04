شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف للغاية -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 10437 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف للغاية مقارنة بإغلاقه السابق، وملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، وهو المستوى الذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,407 وبين مستوى المقاومة هو 10,488 نقطة